栃木県庁

栃木県は二十七日、新たに七百五十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。全数把握見直しに伴う初の発表で宇都宮市分も含む。累計感染者数は二十二万二千四百六十七人。

真岡市の高齢者施設で六人、芳賀町の同施設で七人、足利市の医療機関で六人の感染がそれぞれ判明し、県はクラスター（感染者集団）の発生と判断した。（小川直人）



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