栃木県庁
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安倍元首相国葬 弔意と抗議と 「税金使うな」「貢献度高い」
安倍晋三元首相の国葬が東京・千代田区の日本武道館で営まれた二十七日、栃木県では、県庁など官公庁で弔意...
9月28日
障害者の就労促進めざす 大田原市の久遠チョコレート 栃木県北初出店
訪問介護や障害者の就労支援などを行う「Ｏｎｅ−ｏｒ−Ｅｉｇｈｔ合同会社」（栃木県那須塩原市）...
9月27日
＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡、460人感染
栃木県と宇都宮市は二十六日、新たに四百六十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染...
19自治体で国葬の半旗掲揚 関東1都6県の43自治体調査 足立区は住民から中止要請も方針変えず
安倍元首相の国葬に合わせ、弔意を示すために庁舎に半旗を掲げる自治体は、関東1都6県や県庁所在...
歌って踊って郷土料理PR しもつかれ和楽踊り制作 市民グループ「食と文化、新たな形で楽しんで」
郷土料理しもつかれの普及を目指す市民グループ「しもつかれブランド会議」（栃木市、青柳徹代表）...
9月26日
＜新型コロナ＞栃木県で805人の感染確認
栃木県と宇都宮市は二十五日、新たに八百五人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確...