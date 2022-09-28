＜新型コロナ＞群馬県で2人死亡　564人感染

2022年9月28日 07時39分
群馬県庁

群馬県庁

　群馬県は二十七日、新たに五百六十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の二十日と比べ三人増。二人の死亡報告があった。死者は九十歳以上男性と七十代女性。累計感染者は延べ二十三万四千二百八十四人、死者は計四百六十五人。（羽物一隆）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

群馬の新着

記事一覧