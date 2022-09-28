群馬県庁

群馬県は二十七日、新たに五百六十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の二十日と比べ三人増。二人の死亡報告があった。死者は九十歳以上男性と七十代女性。累計感染者は延べ二十三万四千二百八十四人、死者は計四百六十五人。（羽物一隆）



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