群馬県庁
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安倍元首相国葬 弔意と抗議と 「憲法に違反、国会で議論を」
安倍晋三元首相の国葬が東京・千代田区の日本武道館で営まれた二十七日、群馬県では、県庁など官公庁で弔意...
9月28日
異国の地の犠牲者悼む 群馬出身、満蒙開拓移民の慰霊祭 長野原
敗戦後の混乱から旧満州（現・中国東北部）で亡くなった群馬県出身移民の慰霊塔「群馬満蒙（まんも...
9月27日
群馬・館林 新市議18人決まる
群馬県館林市議選は二十五日投開票され、新議員十八人が決まった。
内訳は現職十人、新人八人。党...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに619人感染
群馬県と前橋、高崎両市は二十六日、新たに六百十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週...
19自治体で国葬の半旗掲揚 関東1都6県の43自治体調査 足立区は住民から中止要請も方針変えず
安倍元首相の国葬に合わせ、弔意を示すために庁舎に半旗を掲げる自治体は、関東1都6県や県庁所在...
銀幕スターら写実肖像画 映画小僧だった谷さん個展 桐生明治館
群馬県桐生市在住のアマチュア画家、谷安法（やすのり）さん（７８）の個展「銀幕の名優写実展」が...
9月26日