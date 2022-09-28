＜新型コロナ＞千葉県で新たに1900人感染、9人死亡

2022年9月28日 18時02分
　千葉県内では２８日、新型コロナウイルスに１９００人が感染し、８０～９０代以上の男女９人が死亡したと発表された。
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