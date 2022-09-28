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従軍慰安婦をテーマにした映画「主戦場」に同意なくインタビュー映像を使われたなどとして、米国人弁護士...
9月28日
罵声動画拡散、社長辞任へ 東京の老舗和菓子店
老舗和菓子店「船橋屋」（本店・東京都江東区）は２８日、渡辺雅司社長から辞任の申し入れがあり、受理する...
出産金、７５歳以上の負担検討 政府、支援増額の一部財源
政府は２８日、有識者でつくる全世代型社会保障構築会議（座長・清家篤元慶応義塾長）を開き、出産育児一時...
７５歳以上の医療、幅広く負担増 政府、保険料引き上げ検討
政府が、７５歳以上だけが加入する後期高齢者医療制度に関し、幅広い収入層で保険料引き上げを検討している...
国内４万９３０４人感染 新型コロナ、１１５人死亡
国内で２８日、新たに４万９３０４人の新型コロナウイルス感染者が報告された。都道府県別では東京５３２７...
小型旅客船、ドラレコ搭載義務化 教育訓練に活用、沈没事故受け
国土交通省は２８日、北海道・知床沖の観光船沈没事故を受けた安全対策として、小型旅客船に航行中の映像や...