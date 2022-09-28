台風１８号が発生　沖縄・大東島地方に接近へ

2022年9月28日 22時51分 （共同通信）
　気象庁によると、２８日午後９時の観測で、沖縄の南東の海上にある熱帯低気圧が台風１８号に変わった。北寄りに進み、３０日にかけて沖縄・大東島地方に接近する見通し。その後、進路を北東に変える見込みだが、１０月３日には太平洋上で熱帯低気圧に戻るとみられる。
　予報円はまだ大きく、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけている。

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