栃木県庁
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宇都宮市、ご当地ナンバー投票を 原付きなど デザイン4案から
栃木県宇都宮市は原付きバイクなど市で登録できる車種の「ご当地ナンバープレート」のデザイン投票...
安倍元首相国葬 弔意と抗議と 「税金使うな」「貢献度高い」
安倍晋三元首相の国葬が東京・千代田区の日本武道館で営まれた二十七日、栃木県では、県庁など官公庁で弔意...
9月28日
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障害者の就労促進めざす 大田原市の久遠チョコレート 栃木県北初出店
訪問介護や障害者の就労支援などを行う「Ｏｎｅ−ｏｒ−Ｅｉｇｈｔ合同会社」（栃木県那須塩原市）...
9月27日
＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡、460人感染
栃木県と宇都宮市は二十六日、新たに四百六十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染...