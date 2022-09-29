栃木県庁

栃木県は二十八日、新たに七百二十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計二十二万三千百八十八人。八十歳以上の男性患者二人の死亡も発表し、死亡者数は四百九十人になった。

足利市の高齢者施設で五人、同市の障害者施設で十九人の感染がそれぞれ分かり、県はクラスター（感染者集団）と判断した。（小川直人）



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