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国葬 39自治体が半旗掲揚 酒々井町は全小中学校でも 町教委へ「弔意の強制」と疑問の声
二十七日行われた安倍晋三元首相の国葬で、千葉県内の全五十四市町村のうち酒々井町が唯一、町立学...
9月29日
＜新型コロナ＞千葉県で新たに1900人感染、9人死亡
千葉県内では２８日、新型コロナウイルスに１９００人が感染し、８０～９０代以上の男女９人が死亡...
9月28日
＜新型コロナ・28日＞東京都で新たに5327人感染、10人死亡
東京都は28日、新型コロナウイルスの新たな感染者5327人と10人の死亡を確認したと発表した...
特大サイズ 桐箱入りナシ登場 1箱1万円 船橋産のブランド化狙う 品種は新高 地元スーパーで予約販売
一万円の桐（きり）箱入りナシがお目見え−。千葉県船橋市の特産ナシで、特大サイズの「新高（にい...
安倍元首相国葬 船橋で直前まで反対デモ 献花台訪れる人も
安倍晋三元首相の国葬が営まれた二十七日、千葉県内でも献花台に花を手向ける人がいる一方、「法的...
＜新型コロナ＞千葉県で1663人感染 10人死亡
県内では27日、新型コロナウイルスに1663人が感染し、50〜80代の男女10人が死亡した...
9月27日