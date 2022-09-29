＜新型コロナ＞千葉県で1743人が新たに感染、10人死亡

2022年9月29日 16時42分
　千葉県内では29日、新型コロナウイルスに1743人が感染し、60〜90代以上の男女10人が死亡したと発表された。
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