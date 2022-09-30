【午前】９時３２分、官邸。１０時１４分、中国新聞のインタビュー。３１分、自民党の萩生田光一政調会長、高木毅国対委員長、世耕弘成参院幹事長。１１時１５分、教育未来創造会議。

【午後】０時４６分、山中伸介、更田豊志新旧原子力規制委員長。１時３６分、米政治学者イアン・ブレマー氏。２時１３分、外務省の森健良事務次官、山田重夫外務審議官。３５分、栗生俊一官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。５４分、大西宏幸自民党元衆院議員。３時２１分、デジタル田園都市国家構想実現会議。４時３２分、公明党ウクライナ避難民支援・東欧３カ国調査団の谷合正明団長らから提言書受け取り。山口那津男同党代表同席。５時４３分、報道各社のインタビュー。６時４分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。宴会場「ウィンザー」で日比野隆司大和証券会長、永井浩二野村証券会長、森田敏夫日本証券業協会会長らと会食。自民党の金田勝年、宮下一郎両衆院議員同席。９時１０分、公邸。



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