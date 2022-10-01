品川区長選は2日に投票が行われ、即日開票される。ともに無所属の元銀行員山本康行さん（46）、元大学教授の村川浩一さん（75）＝共産推薦、諸派で元区議の大西光広さん（65）、いずれも無所属で元区議の石田秀男さん（63）＝自民推薦、元都議の森沢恭子さん（43）、元区議の西本貴子さん（61）の新人6人が争っている。

山本さんは地元の松原仁・立民衆院議員が個人的に支援している。村川さんは「品川に福祉の心を取り戻す」とアピール。大西さんは区の財政負担のない庁舎建て替えを主張する。石田さんは独自の出産育児一時金など少子化対策を唱える。第一声で勇退する浜野健区長から激励を受けた森沢さんは「区政の継承、発展」を掲げる。西本さんは区議5期の実績や区民目線の区政への転換を訴えている。

同時に行われる区議補選（被選挙数3）は元職1人、新人6人の計7人が立候補している。党派別では自民、立憲民主、共産、日本維新の会、生活者ネットがそれぞれ1人、無所属が2人。

投票は午前7時～午後8時に区内43カ所で行われ、同8時35分から区総合体育館で開票される。期日前投票も1日までできる。9月24日現在の選挙人名簿登録者数は33万9373人。（井上靖史）

◇品川区議補選 立候補者（被選挙数3－候補7）＝届け出順

江野下正人 50 自新

稲垣 孝子 55 ネ新

柴田 啓也 45 無新

瀬楽 真央 31 維新

松永 吉洋 40 立元

土田 英夫 70 共新

神崎 文枝 56 無新

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