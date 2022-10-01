品川区長選　2日投票、夜に開票　新人6人争う　区議補選も

2022年10月1日 06時00分
品川区長選の立候補者たち。届出順に（上段右から）山本康行さん、村川浩一さん、大西光広さん、（下段右から）石田秀男さん、森沢恭子さん、西本貴子さん

品川区長選の立候補者たち。届出順に（上段右から）山本康行さん、村川浩一さん、大西光広さん、（下段右から）石田秀男さん、森沢恭子さん、西本貴子さん

　品川区長選は2日に投票が行われ、即日開票される。ともに無所属の元銀行員山本康行さん（46）、元大学教授の村川浩一さん（75）＝共産推薦、諸派で元区議の大西光広さん（65）、いずれも無所属で元区議の石田秀男さん（63）＝自民推薦、元都議の森沢恭子さん（43）、元区議の西本貴子さん（61）の新人6人が争っている。
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　山本さんは地元の松原仁・立民衆院議員が個人的に支援している。村川さんは「品川に福祉の心を取り戻す」とアピール。大西さんは区の財政負担のない庁舎建て替えを主張する。石田さんは独自の出産育児一時金など少子化対策を唱える。第一声で勇退する浜野健区長から激励を受けた森沢さんは「区政の継承、発展」を掲げる。西本さんは区議5期の実績や区民目線の区政への転換を訴えている。
　同時に行われる区議補選（被選挙数3）は元職1人、新人6人の計7人が立候補している。党派別では自民、立憲民主、共産、日本維新の会、生活者ネットがそれぞれ1人、無所属が2人。
　投票は午前7時～午後8時に区内43カ所で行われ、同8時35分から区総合体育館で開票される。期日前投票も1日までできる。9月24日現在の選挙人名簿登録者数は33万9373人。（井上靖史）
◇品川区議補選　立候補者（被選挙数3－候補7）＝届け出順
　江野下正人　50　自新
　稲垣　孝子　55　ネ新
　柴田　啓也　45　無新
　瀬楽　真央　31　維新
　松永　吉洋　40　立元
　土田　英夫　70　共新
　神崎　文枝　56　無新

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