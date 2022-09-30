楽１―５ソ（３０日）　和田、５回１失点で７勝目

2022年9月30日 21時17分 （共同通信）
　５回１失点で７勝目を挙げ、通算１５０勝を達成したソフトバンク・和田＝楽天生命パーク

　５回１失点で７勝目を挙げ、通算１５０勝を達成したソフトバンク・和田＝楽天生命パーク

　ソフトバンクの和田は５回２安打１失点で今季７勝目、日本通算１５０勝目を挙げた。四回に柳田の適時二塁打、中村晃の適時打などで３点を先行。六回はデスパイネのソロ、柳町のスクイズで加点した。楽天は勝率５割を切った。

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