ソフトバンクの和田は５回２安打１失点で今季７勝目、日本通算１５０勝目を挙げた。四回に柳田の適時二塁打、中村晃の適時打などで３点を先行。六回はデスパイネのソロ、柳町のスクイズで加点した。楽天は勝率５割を切った。

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