鈴木が勝ち越し本塁打　レッズ戦

2022年10月2日 06時25分 （共同通信）
　▽カブス―レッズ（１日・シカゴ）
　カブスの鈴木は「２番・右翼」でフル出場し、七回に勝ち越しの１４号ソロを放つなど３打数１安打１打点だった。内容は見逃し三振、右飛、四球、左中間本塁打（打点１）で打率は２割６分７厘。チームは２―１で勝ち、６連勝とした。（共同）

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