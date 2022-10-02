▽カブス―レッズ（１日・シカゴ）

カブスの鈴木は「２番・右翼」でフル出場し、七回に勝ち越しの１４号ソロを放つなど３打数１安打１打点だった。内容は見逃し三振、右飛、四球、左中間本塁打（打点１）で打率は２割６分７厘。チームは２―１で勝ち、６連勝とした。（共同）



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