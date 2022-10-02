＜新型コロナ＞栃木県で2人死亡、539人感染

2022年10月2日 07時53分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は一日、新たに五百三十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計二十二万四千八百二十二人。県は七十代男性と八十歳以上男性の死亡を発表、県内の死亡者数は計四百九十三人になった。

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