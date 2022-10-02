＜新型コロナ＞神奈川県で新たに1906人感染、1人死亡

2022年10月2日 17時01分
﻿　神奈川県内で2日、新型コロナウイルスに感染した80代の1人の死亡と、新たに1906人の感染が発表された。
【関連記事】コロナとインフル、ワクチン同時接種の安全性は？　単独接種と比べて効果は？　どこで打てるの？

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

神奈川の新着

記事一覧