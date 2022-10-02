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基地周辺の日常に焦点 台湾人研究者・謝さん、横須賀に住み調査 反対・容認双方の活動に加わる
米国の大学院で人類学を専攻する台湾人研究者が昨年から神奈川県横須賀市に住み、「在日米軍基地周...
10月2日
拉致解決「一日も早く」 横田早紀江さん訴え 川崎でつどい
「拉致被害者家族を支援するかわさき市民のつどい」が一日、川崎市平和館（中原区）とオンラインで...
黒岩知事「用地取得順調」 相模原のリニア車両基地予定地を視察
リニア中央新幹線を巡り、黒岩祐治知事が一日、相模原市緑区の車両基地建設予定地と、橋本駅そばで建設中の...
＜新型コロナ＞神奈川県で新たに2620人感染、2人死亡
神奈川県内で1日、新型コロナウイルスに感染した80、90代の2人の死亡と、新たに2620人の...
10月1日
横浜港のシンボル「帆船日本丸」の無線日誌 修復へ寄付募る 300万円目標 来月18日まで
横浜港のシンボルの一つ「帆船日本丸」の現役時代の無線日誌を修復して保管しようと、船を維持管理...
米横須賀基地 排水のフッ素化合物検出調査 3回目 目標値の172倍
神奈川県横須賀市の米海軍横須賀基地内の排水から、日本の暫定目標値を超える有害な有機フッ素化合物「ＰＦ...