日本新聞協会主催の「第１３回いっしょに読もう！ 新聞コンクール」の茨城県内表彰で、最優秀賞に坂場慶太さん（県立勝田中等教育学校１年）が選ばれた。

坂場さんは、認知症についての記事を読み、「認知症の人にやさしく」の見出しで意見、感想を書いた。坂場さんのほか優秀賞、優良賞も決まった。

コンクールはＮＩＥ（教育に新聞を）の一環。県内表彰は県ＮＩＥ推進協議会独自の取り組みで、今回が初。コンクールには４７２点の応募があり、県内表彰を受けた２５人は全国審査へ進む。（加藤裕治）

優秀賞、優良賞は次の皆さん。

▽優秀賞 佐藤宏輔（水戸市立内原小５年）、金久保さくら（石岡市立園部中２年）、大関由登（牛久市立ひたち野うしく中３年）、宇都野真（県立勝田中等教育学校１年）、中峰有彩（常総学院高１年）、坂入煌基（下館工業高１年）、幅田莉楽（取手二高２年）

▽優良賞 大内知香（日立市立坂本中２年）、原田苺花（同中３年）、細谷くるみ（牛久市立ひたち野うしく中３年）、西原くるみ（県立勝田中等教育学校１年）、土田二光（同）、安彩花利（同）、森結菜（牛久市立牛久一中２年）、有福颯太（同）、古澤奈和（同）、長南璃久（常総学院高１年）、幡ことり（同）、鶴見僚祐（下館工業高１年）、北島立樹（同）、高浜天明（岩瀬日大高２年）、大谷彩葉（同高１年）、田嶋美音里（取手二高２年）、武井淳（水戸高等特別支援学校２年）



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