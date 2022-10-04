松本千代栄さん死去　お茶の水女子大名誉教授、舞踊教育学

2022年10月4日 08時09分
　松本千代栄さん（まつもと・ちよえ＝お茶の水女子大名誉教授、舞踊教育学）９月１５日、老衰のため死去、１０２歳。奈良県出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主はおい長太（ちょうた）さん。

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