かざま鋭二さん（かざま・えいじ＝漫画家、本名近藤秀樹＝こんどう・ひでき）２日、すい臓がんのため東京都の自宅で死去、７５歳。東京都出身。葬儀は親族で行った。

貸本漫画で活動後、６９年に一般漫画誌デビュー。小学館の「ビッグコミックオリジナル」で３０年以上連載が続くゴルフ漫画「風の大地」（坂田信弘氏原作）の作画を務め、人気を集めた。この他の代表作に「ひかりの空」（同）、「青春山脈」（梶原一騎氏原作）など。



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