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松本千代栄さん死去 お茶の水女子大名誉教授、舞踊教育学
松本千代栄さん（まつもと・ちよえ＝お茶の水女子大名誉教授、舞踊教育学）９月１５日、老衰のため死去、１...
10月4日
川手生巳也さん死去 元日産火災海上保険（現損害保険ジャパン）社長、会長
川手生巳也さん（かわて・ふみや＝元日産火災海上保険＜現損害保険ジャパン＞社長、会長）９月２６日、肺が...
浜田寿美子さん死去 浜田靖一防衛相の母
浜田寿美子さん（はまだ・すみこ＝浜田靖一防衛相の母）９月３０日死去、８９歳。通夜は１０月８日午後６時...
10月3日
武村正義さん死去 細川内閣で官房長官
新党さきがけの代表を務め、細川護熙（もりひろ）、村山富市内閣で、官房長官と蔵相（当時）を歴任...
アントニオ猪木さん死去、79歳 「燃える闘魂」でプロレスブームをけん引、参議院議員としても活動
元プロレスラーで参院議員を2期務めたアントニオ猪木氏（本名・猪木寛至＝いのき・かんじ）が1日、死去...
10月1日
今井琉璃男さん死去 元愛媛新聞社社長
今井琉璃男さん（いまい・るりお＝元愛媛新聞社社長）９月２９日、悪性リンパ腫のため死去、９４歳。松山市...