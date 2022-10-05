＜新型コロナ＞栃木県で6人死亡、672人感染

2022年10月5日 07時49分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は四日、新たに六百七十二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計二十二万六千三十五人。県は七十代の男女二人と八十歳以上の男女四人の計六人が死亡したと発表、県内の死亡者は計五百人になった。

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