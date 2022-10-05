栃木県庁
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秋風に古書虫干し 足利学校
栃木県足利市昌平町の史跡足利学校の書庫に眠る古書を虫干しして保存状態を点検する「曝（ばく）書...
10月5日
3年越し念願「街を元気に!」 15日「歌麿道中」 花魁の大木さん気合十分
栃木市にゆかりがある江戸中期の浮世絵師、喜多川歌麿（１７５３年頃〜１８０６年）にちなみ、花魁...
10月4日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに161人感染
栃木県は三日、新たに百六十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計二十二...
＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡 380人感染
栃木県は二日、新たに三百八十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十二万五...
10月3日
知恵詰まる 募金箱 壬生町内でコンテスト 壬生北小１年の山田さんが最優秀
小学生が福祉のための募金箱を作るユニークなコンテストが栃木県壬生町であった。同町役場新庁舎で...
いちご一会とちぎ国体が開幕 選手団1700人が入場行進 3年ぶり、有観客で
第七十七回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」の総合開会式が一日、栃木県宇都宮市のカンセキス...
10月2日