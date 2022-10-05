【午前】８時２１分、官邸。２２分、報道各社のインタビュー。４４分、国家安全保障会議。９時４５分、全日本不動産協会の堀田健二、坊雅勝両副理事長。１０時２５分、東京・丸の内の東京会館。宴会場「ＳＡＫＵＲＡ」で故森山真弓元官房長官のお別れの会に出席。４０分、官邸。５１分、山際大志郎経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史政策統括官。１１時２５分、警視庁の大石吉彦警視総監、小島裕史次期警視総監。

【午後】０時２分、政府与党連絡会議。１時２４分、山際経済再生担当相、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理。２時６分、ジャーナリストの田原総一朗氏。村井英樹首相補佐官同席。２４分、超党派の「日華議員懇談会」の古屋圭司会長、木原稔事務局長。５７分、自民党本部。５８分、和歌山県知事選立候補予定者に推薦証渡し。３時４分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。３４分、官邸。４８分、アキリーノ米インド太平洋軍司令官の表敬。松野博一官房長官同席。４時１１分、「日経リスキリングサミット」用などのビデオメッセージ収録。５時３分、新しい資本主義実現会議。６時７分、河野太郎消費者担当相、新井ゆたか消費者庁長官。７時３分、報道各社のインタビュー。１０分、公邸。



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