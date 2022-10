ミュージシャンの岸谷香さんが、東京の街と体験を重ねて綴ります。人生の大半を東京で過ごしてきた岸谷香さんが、それぞれの時代の東京の街模様を、自らの体験や大切な思い出と重ねて書き綴るエッセーです。リアルだからこその共感あふれる連載です。

第17回「秋の記憶・前編」日比谷帝国ホテルのトイレにて

ここ数年は、秋の台風が必ずと言っていい程襲来しますよね。私が幼い頃は、夏の台風…というイメージでしたが、これも地球の気候変動なんでしょう…。将来の不安もさることながら、今年の国内外の被害も最小限に留まりますように願うばかりです。

昨年は我が家のベランダの、二つ並んだ大きなトネリコの鉢の一つが強風でゴロンと倒れてしまいました。窓が割れなかったのが奇跡で、鉢はヒビが入って一部割れてしまい、新しいものに買い替えないとなぁ(業者さんを呼ばないと植え替えできない大きさだったので)と考えている最中、またもや次の台風に襲われ、無事残っていたもう片方の鉢までゴロンと倒れてしまい…。結局2つまとめて、今度はゴロンといかないように、立方体の鉢植えに換えました。ゴロンといってしまったあの鉢、大きなマグカップみたいで、とっても気に入っていたので残念でした(涙)。小さな家庭のベランダにさえ、近年の台風は影響を及ぼしているという事ですね。

実はつい先日も台風にやられて大慌てでした。ただ今、弾き語りでまわるツアーの真っ最中なので、毎週末、地方へ出かけていってはコンサートをやっているのですが、丁度、岐阜羽島でのコンサートの前日の事です。

スタッフ数人と新幹線で岐阜に向かっている途中、台風の大雨で、浜松辺りで新幹線は停車、その後雨が落ち着くまで電車の中で待つこと2時間…。結局、岐阜羽島に辿り着いたのは、町も静まり返った夜中でした…。しかしながら、本番は翌日だったので、前夜は食事にも行けず、おとなしくホテルで早寝できたので、まぁある意味ラッキーでした(笑)。

でも、翌日早朝の新幹線で現場に入る予定のスタッフは、ナント早朝の新横浜駅で、新幹線の遅延の為、6時間待ちぼうけ。やっと乗れたと思ったら、ギュウギュウ満員で、立ったままで数時間。オマケにリハーサルに間に合わず、ぶっつけ本番…というスリリングな事に(汗)。でも、地域によってはほんの少しズレてるだけで雨雲の影響は大きく異なり、土砂降りに見舞われて中断、中止になった野外イベントなども少なくなかったようで、開催できただけ、有難いと思わなくちゃいけない状況でした。

コロナで2年コンサートやイベントの中止や延期を余儀なくされてきましたが、やっと元に戻ってきたかと張り切っているところに台風…もう踏んだり蹴ったりとはこの事ですネ。音楽業界ヒーヒーです。

自然の猛威に襲われた事は、これまでに何度かあります。…が、幸いな事に、記憶の中ではいつもセーフで、飛行機が飛ばないかもしれない…スタッフ全員と30人ぐらいでみんなで羽田でドキドキしたり、急遽陸地移動に切り替えて、お陰で乗った事のないローカル列車で荒れ狂う日本海を眺めながら、東北に向かった事もあります。その男らしい日本海を今でも覚えています!! そのローカル列車もう一度乗ってみたいなぁ。そんなギリギリ事無きを得てきた私ですが、ある時大雪に見舞われ、大ピンチでした。もう35年程前の事だったと思います。

その頃、私達プリンセス プリンセスはまだ街中を歩いていても、すれ違う人たちに気付かれる事もなく、まだバンドやってる普通の女の子達といったところでした。しかしながら、ライブ活動は規模は小さいながらも、精力的に行っていましたし、レコード(まだCDは世の中にありませんでした)を作っては、キャンペーン活動で全国をプロモーションして回ったり、一生懸命にバンドがちょっとでもたくさんの人の目に触れるように、日々頑張っていました。

そんなある冬の日、私とマネージャーと2人(バンドは人数が多いので、CDのキャンペーンにはほとんどの場合、私1人で出かけていました)関西だったか、中国地方だったか…どこか西の方にプロモーションに行きました。現地で取材やラジオ出演などして、帰京。その帰りの新幹線の中で、大雪に見舞われたのです。夜の新幹線、米原辺りで、停車。

そうするとね、当時は(今ももしかしたらそうなのかも!?)車内の暖房もストップしちゃうんです。なので、停車時間が長引くにつれて、車内の温度もどんどん下がり、外は大雪ですからね。上着を着て、当時はまだグリーン車に乗れる身ではありませんでしたからね、膝かけなどもなかったんじゃないかな…とにかく寒くて寒くてブルブル震えていたと思います。

私の記憶が盛られていなかったら、電気も薄暗く落とされて…本当に悲しい、フランダースの犬を想像させる気分でした…。

いったいどのぐらい耐えたのだろう…ハッキリとは覚えていませんが、多分健康に問題が出ない程度の時間で再び新幹線はノロノロ運転ですが、動き始めたと思います。やっとやっとの思いで東京駅に着いて、見慣れない真っ白な景色の東京、タクシー乗り場に並び、なんとか乗る事ができましたが、その運転手さんはもう遠くへは行きたくないと言うんです。

急な雪でチェーンやスタッドレスの用意がなかったんでしょうか、とにかくなるべく近くで…と言われ、私達はホテルに一泊しようと考え、東京駅からほど近い日比谷の帝国ホテルまでお願いしました。そこぐらいならいいよ、と運転手さんも車を走らせてくれ、私達は『なんとかこれで落ち着ける!!』とホッと胸を撫でおろしました。…しかし、帝国ホテルのフロントに行くと、まさかの満室…。

きっと急な大雪で帰宅できなくなった方、山程居たんでしょうね。みんな考える事は一緒です…。大きな荷物を抱えて、しかも外は真っ白。もうどこにもどうやっても移動できない状況で、ホテルの人も気の毒に思ったんでしょうが、空き部屋が無い事にはどうにもできません。

途方に暮れた私達2人は、とりあえずトイレに行く事にしました。すると、ナント、帝国ホテルぐらい立派なホテルだと、トイレも立派で、鏡前にお化粧を直したりするスペースがあり、ちょっとフカッとした椅子まで備えつけてあって…! 私とマネージャーは同時に同じ事を思いつきました。『ここもアリか!?』静かに座っているぶんには見つからないだろう…というか、見つかりませんように…と祈りつつ、もう4~5時間もすれば始発も走り、タクシーもチェーンやスタッドレスの準備をして動き出すだろう…。そう考えたのです。

私は若さもあり(まだ20歳前後)トイレの椅子だろうが、平気でグーグー寝ることができました。マネージャーはどうやら色々気になって、ほとんど寝られなかった様子でしたが、とにかく私達は無事に朝、何事もなかった顔で、さもチェックアウトを済ませた宿泊客のように、タクシー乗り場に行き、ポーターさんが手を上げて呼んでくれたタクシーに乗り込み、なんとか帰宅したのでした。

思い返せば、55年の人生の中で、ホテルのトイレで夜を明かした事は、後にも先にもこの一回きりですね(笑)。もしかしたら、清掃員が鏡の前の椅子で寝コケる私達を見つけていたかもしれないけれど、雪の事情を考慮して、見逃してくれたのかもしれませんね。

今回は先日の台風で思い出した、日比谷帝国ホテルで一夜を明かしたMY STORYを書いてみました。

ともあれ、今後台風の被害が大きくなりませんように。

ではまた後編で~。

★次回更新は、10月26日(水)更新予定です。

お楽しみに。







岸谷 香

1996年5月31日、武道館公演をもってプリンセス プリンセスを解散。1996年結婚。

1997年奥居香ソロとしてシングル「ハッピーマン」を発売し、ソロ活動をスタートさせた。

2001年子供を授かったことをきっかけに岸谷香に改名。

2012年、東日本大震災復興支援の為、16年振りにプリンセス プリンセスを一年限定で再結成。

2014 年ソロの活動を本格的に新たにスタート。2015年6月24日シングル「DREAM」を発売、

2016年5月、10年ぶりのオリジナルアルバム「PIECE of BRIGHT」リリース。

「KAORI PARADISE」と題し、ひとり弾き語りライブを毎年実施。

2018年ガールズバンドプロジェクトを立ち上げ、ミニアルバム「Unlock the girls」をリリース。

2019年3月豊洲PITにて東日本大震災復興支援ライブ「The Unforgettable days」を実施。

2020年2月には岸谷香感謝祭と題しゲストを迎えてのコラボライブを毎年実施。

2021年2月ミニアルバム「Unlock the girls3-STAY BLUE-」をリリース。

2022年5月からは3年ぶりになるバンドライブ55th SHOUT!ツアーを実施、

9月からはKAORI PARADISE2022が予定されている。



お知らせ

レギュラー

・ラジオNHK-FM「岸谷香Unlock the heart」

毎週金曜23:00〜スタート

・ニッポン放送「オールナイトニッポンMUSIC10」

毎月第四水曜日22:00~スタート

LIVE情報

【ROCKS FORCHILE TOYONAKA 2022】

【KAORI PARADISE 2022】

【KAORI PARADISE 2022宝くじ文化公演】

■10月14日(金) 広島・東広島芸術文化ホールくらら・小ホール

開場17:30/開演18:00

チケット料金 全席指定\6,000-

■10月15日(土)鳥取・境港市文化ホール シンフォニーガーデン

開場16:00/開演16:30 チケット料金 全席指定\6,000-

■10月29日(土)山形・新庄市民文化会館

開場16:00/開演16:30 チケット料金 全席指定\6,700-

■11月5日(土) 福岡・八女市民会館 おりなす八女

開場16:00/開演16:30

チケット料金 全席指定\6,000-

■11月12日(土)東京・江東公会堂ティアラこうとう

開場16:00/開演16:30 チケット料金 全席指定\6,000-

※2歳以下膝上1名まで無料(座席が必要な場合有料)3歳以上はチケットが必要。

【宝くじ文化公演 KAORI PARADISE 2022】

愛媛2公演は宝くじ文化公演となります。

チケットの販売は愛媛県在住の方のみが対象となりますので予めご了承ください。

■11月19日(土) 愛媛・八幡浜市文化会館 ゆめみかん

開場15:30/開演16:60

チケット料金 一般¥2,500- 高校生以下\1,500-

一般発売 2022年9月11日(日)

※宝くじの助成による特別価格

<問合せ>八幡浜市文化会館 ゆめみかん 0894-36-3040

■11月20日(日) 愛媛・四国中央市土居文化会館(ユーホール)

開場15:15/開演16:00

チケット料金 一般¥2,500- 高校生以下\1,500-

一般発売 2022年9月14日(水)

※宝くじの助成による特別価格

<問合せ>四国中央市土居文化会館(ユーホール) 0896-28-6353

【KAORI PARADISE 2022年末スペシャル】

■2022年12月27日(火)

ビルボードライブ大阪

1st ステージ 開場16:30/開演17:30

2ndステージ 開場19:30/開演20:30

サービスエリア¥8,400-

カジュアルエリア¥7,900-(1drink付)

※追加ご飲食代は別途ご精算となります。

[お問い合わせ] ビルボードライブ大阪: 06-6342-7722

■2022年12月30日(金)

ビルボードライブ東京

1st ステージ 開場14:30/開演15:30

2ndステージ 開場17:30/開演18:30

サービスエリア¥8,400-

カジュアルエリア¥7,900-(1drink付)

※追加ご飲食代は別途ご精算となります。

[お問い合わせ] ビルボードライブ東京:03-3405-1133

Club BBL会員先行(先着)=11/7(月)正午より

一般予約(先着)=11/14(月)正午より