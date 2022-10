ミュージシャンの岸谷香さんが、東京の街と体験を重ねて綴ります。人生の大半を東京で過ごしてきた岸谷香さんが、それぞれの時代の東京の街模様を、自らの体験や大切な思い出と重ねて書き綴るエッセーです。リアルだからこその共感あふれる連載です。

第17回「秋の記憶・後編」大田区の幼児教室~小学校受験

この時期になると、町中でスーツ姿のご両親に手を引かれ、髪を整え正装した小さなお子さんを見ると『あ~小学校受験だなぁ~ガンバレ~』と胸がキューンとします。 私は長男を自分の通った小学校に進学させたい一心で、大田区にある、とある幼児教室の門を叩き、結果、子供達2人共、小学校受験を経験させることになりました。

近年では『お受験』なんて言われ、賛否両論、いろいろですが、私自身、自分も5歳の時に受験をしたので、私にとっては特別な事という認識はありませんでした。自分で望んで試験を受けた訳ではなかったからこそ、後々両親に感謝しましたし、又、我が子にも同じような教育、学習の環境を与えてあげたいと思い、私もまたいつの日か子供達が感謝してくれる事を信じて、親の一存で小学校受験をさせました。



まだ幼稚園児の子供を連れて、懐かしの小学校へ行き「卒業生の奥居でーす」とか言って(当然、当時の先生も用務員のオジサンも誰一人居らっしゃいませんでしたが…笑)走り回った校庭や、昆虫観察をした池を一緒に見に行った事もありました。我が子もその環境をとても気に入ったので、それならば!と小受(小学校受験…略して小受と言います)の先輩ママに近所にある幼児教室を紹介してもらったのが始まりでした。

さて、5歳にも満たない子供がいったい何を勉強し、何を基準に点数をつけられ、何をもって合否がつけられるのか…小学校受験には、なかなか解かりにくい部分も沢山ありますが、テストでは圧倒的に集中力が問われるものと、私は理解しました。

そして、行動観察では、グループに分かれて何かを作ったり、遊んだり、小学校という子供が最初に体験する小さな社会において、他人を尊重する事ができるか、時に自分の意見をハッキリ言う事ができるか、困っている友達に手を差し延べてあげる事ができるか…などなど、人間の本質的なとても大切な部分を見られていたように思います。

定番のテストは『お話の記憶』と言って、先生が読む、長~い物語を聞いて、その内容について質問されます。正直、コレ、子供の特殊能力ですヨ、大人は全くもって無理(笑)。5分ぐらいの長~い物語ですヨ。例えば…

--------------------------------------------------------------------------------------------------

今日は動物達の運動会です。桜の終わったどんぐり村では、どんぐり小学校のみんなが大ハリキリです。まず、最初の種目は『かけっこ』です。

第1レーンはうさぎ君、第2レーンはタヌキ君、第3レーンはカバ君、 第4レーンはサル君、第5レーンはゾウ君です。「いちについて、ヨーイドン!!」みんな一斉に走り出しました。お友達の見守る中、トップを走るのはサル君です。

ところがサル君は途中でおなかが空いてしまい応援に来ていたシマウマ君の食べていた草のクッキーを分けてもらいモグモグ食べているうちにタヌキ君、うさぎ君にぬかれてしまいました。

4位につけていたカバ君は暑さのあまりお池で水あび。ゾウ君のっそのっそと歩いています。結果、タヌキ君、うさぎ君は同率1位、3位は慌ててレースに戻ったサル君。

カバ君の水あびを気持ちよさそうだな~と横目で見ながらのっそのっそとゴールしたのが4位のゾウ君。水あびが終わってやっとゴールにたどり着いたら5位のカバ君。

それでもお友達からたくさんの応援をもらい、大満足のカバ君でした。 おしまい。

(実際はこの何倍もあるような物語を聞いた後に)

・どんぐり小学校の運動会はいつの季節のお話でしたか?

→答え 初夏 (→桜が終わったどんぐり村では…から読み取る)

とか、

・かけっこのスタートの第2レーンは誰だったでしょう?

→答え タヌキ君(→もうサルだかウサギだかタヌキだか…ゴチャゴチャですよね)

・応援に来ていたシマウマ君がモグモグ食べていたのはなんだったでしょう?

→答え 草のクッキー

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ね、大人は全くもって覚えていられないですよね! 多分子供はこの物語の中に入り込んで場面を頭の中の映像として見ているんだろうなぁと想像します。これは明らかに特殊能力ですよね。あと人の話を集中して聞く…これは大人でもできない人、ゴロゴロいますよねえ...(笑)。良いなぁと思うのが、この「お話の記憶」を通して日本の四季を学びます。

例えば桜ときたら春、ひまわりだったら夏、コスモスなら秋、梅なら冬…といったように花で季節を覚えたり、これは良い教育ですよね。

あと、仲間同士を線で結びましょう…とかいう問題もあって。

例えば茶わんとしゃもじ、切手と葉書、おちょこととっくり(←コレは 冗談です笑) …とにかく生活していく上での常識的な学びはとても良いと思いました。それらを通して、日本の文化を知る、という点も良いと思いました。

あとは、数学的考えもありましたよ。

★サルが3匹仲良く遊んでいます。バナナが6本、木に成っていました。ケンカをせずにみんなで分けるには、何本ずつ食べたらいいでしょう?というような問題も。簡単な割り算ですよね。

これらは15年程前の内容ですが、こんな感じの問題を子供達はいつもやっていましたね。 それに加えて、前記した集団行動観察があったり、体操があるところもありますが、運動神経を測るものではなく行動観察に近く、指示された行動をちゃんとできるか、又は、前の子がやっている事をちゃんと見ているか…など、思えば子供の頃に身につけておきたい要素ばかりな気もします。

気付くと私、小受コンサルタントじゃあるまいし、何を解説しているのでしょう!? 失礼致しました(笑)。で、本題に戻ると、私が子供達の小受で一番良かったと思う事は願書の記入です。

この作業は、正直、親の最大の難関、最大の試練…もっと言うと地獄の願書書き…とも言えます(笑)。まず、15年前はフリクションのボールペンなどなかったので買ってきた願書を何枚もコピーして、内容を書きながらまとめていきます。

そして、何回も何回も書き直しをして、よし!コレで完成!!となったら、まず鉛筆で薄~く下書き。万年筆で上から丁寧になぞり、翌日、完全に乾いたのを確認してから消しゴムで、そーっとそーっと下書きの鉛筆だけを消していきます。ひと晩経っているから大丈夫だろう~と勢いよく消しゴムを走らせ、シャーッと万年筆が滲んでしまい、全てやり直し…(涙)。

もう一度紺スーツを着て小学校へ出向き、願書を買いに行くところからやり直しをした事もあります。

そして、物理的な苦労ももちろんですが、何と言っても大変だったのが、願書に記入する内容です。自分の名前を書く事すらやっとの5歳の子供の願書ですから、当然全て親が書きます。志願理由や、その学校に宗教がある場合、その教えについて問われたり、(都内私立小学校はキリスト教の学校が多くあります)または、必ずある項目で「どのようなお子さんですか?」が、とにかく最大の難題です。

だって5歳そこそこの我が子、短所は山ほど出てきても他人に胸を張って言える長所なんて…なかなか見当たらないもんですよね。

虫を探すのが上手いとか、誰よりも早く自転車に乗れるようになった、とか、歯みがきを嫌がらない、とか、食事中イスにちゃんと座っていられるとか…そんな普通に考えたら「お利口さんネ~」と言ってあげられるぐらいの長所でも、とても願書を彩る我が子の特長にはなり得ない訳で…。もうネ、何ヶ月もかけて、我が子の長所を全力で探しましたよ(笑)。

結局、考えに考え抜いたあげく、例えば「好き嫌いがなく何でも食べる子供」=「何事にも好奇心と興味を持ち、果敢にチャレンジする子供」とか、「補助なし自転車に乗れる」=「コツコツと努力をし、目標を達成できる子供」「電車が大好きでいつも乗っている」=「社会のルールを守り、毎日の通学にも安全に電車を利用できる子供」などなど、小さな長所を何倍何十倍にもデフォルメして、我が子の特長として書き上げる…ちょっとこっぱずかしくなる位に。あんなに我が子を褒めたのは思えば小受のあの願書が最初で最後かも…(笑)。

でも今振り返って考えると、あの必死で我が子の長所を探した時間は、親にとって決して無駄ではなく、そんな機会も、願書でもない限りあのドタバタの子育ての毎日の中ではなかなか取りづらい貴重な良い時間であったと思います。なので、もし読者の皆様でお子様の小受を考えていらっしゃる方が居らっしゃったら、私はオススメしますよ!

この秋、希望の小学校合格を目指して受験するお子さんと親御さんに、心からエールを贈ります。みんなガンバレ〜!!



★次回更新は、11月9日(水)更新予定です。

お楽しみに。







岸谷 香

1996年5月31日、武道館公演をもってプリンセス プリンセスを解散。1996年結婚。

1997年奥居香ソロとしてシングル「ハッピーマン」を発売し、ソロ活動をスタートさせた。

2001年子供を授かったことをきっかけに岸谷香に改名。

2012年、東日本大震災復興支援の為、16年振りにプリンセス プリンセスを一年限定で再結成。

2014 年ソロの活動を本格的に新たにスタート。2015年6月24日シングル「DREAM」を発売、

2016年5月、10年ぶりのオリジナルアルバム「PIECE of BRIGHT」リリース。

「KAORI PARADISE」と題し、ひとり弾き語りライブを毎年実施。

2018年ガールズバンドプロジェクトを立ち上げ、ミニアルバム「Unlock the girls」をリリース。

2019年3月豊洲PITにて東日本大震災復興支援ライブ「The Unforgettable days」を実施。

2020年2月には岸谷香感謝祭と題しゲストを迎えてのコラボライブを毎年実施。

2021年2月ミニアルバム「Unlock the girls3-STAY BLUE-」をリリース。

2022年5月からは3年ぶりになるバンドライブ55th SHOUT!ツアーを実施、

9月からはKAORI PARADISE2022が予定されている。



