栃木県庁

栃木県は五日、新たに五百四十六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十二万六千五百八十一人。県は八十歳以上の男性患者一人の死亡を発表し、県内の死亡者数は五百一人になった。（小川直人）



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