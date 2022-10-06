亜大が駒大に先勝　東都大学野球第４週

2022年10月6日 16時59分 （共同通信）
　東都大学野球リーグは６日、神宮球場で第４週の１回戦１試合が行われ、亜大が駒大に９―０で快勝した。国学院大―日大は悪天候のためノーゲームとなった。
　亜大は１番田中幹が３安打２打点４盗塁と引っ張り、先発の草加が６回７安打で今季２勝目を挙げた。７日に予定されていた３試合は悪天候が見込まれるため中止となった。

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