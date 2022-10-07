栃木県庁

栃木県は六日、新たに四百七十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十二万七千五十一人になった。

鹿沼市の高齢者施設で利用者六人、足利市の同施設で入所者ら五人の感染が分かり、県はクラスター（感染者集団）の発生と判断した。（小川直人）



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