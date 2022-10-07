栃木県庁
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一般の市民らが一冊の本を題材に感想や意見を交わす栃木県足利市民活動センター（相生町）の人気行...
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栃木県は五日、新たに五百四十六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十二万...
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足利大OBチャンドラさんが通販 困窮スリランカの農家応援 収益金は全額母国へ
栃木県佐野市を拠点に活動するスリランカ人貿易商、寺久（テラク）チャンドラさん（５６）が困窮す...
秋風に古書虫干し 足利学校
栃木県足利市昌平町の史跡足利学校の書庫に眠る古書を虫干しして保存状態を点検する「曝（ばく）書...
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