＜新型コロナ＞栃木県で新たに418人が感染　

2022年10月8日 08時01分
栃木県庁

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　栃木県は七日、新たに四百十八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十二万七千四百六十九人になった。（小川直人）

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