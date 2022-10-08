栃木県庁
関連キーワード
人工光照明使って水耕栽培 旧向田小学校に完成 廃校利用の観光イチゴ園 来春オープン 地域の活性化も期待
栃木県那須烏山市向田の旧向田小学校（２００７年廃校）の校舎内に、人工光照明を使って水耕栽培す...
10月8日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに470人感染
栃木県は六日、新たに四百七十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十二万七...
10月7日
地域再生の書籍題材に 22日に意見交換会
一般の市民らが一冊の本を題材に感想や意見を交わす栃木県足利市民活動センター（相生町）の人気行...
＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡 546人感染
栃木県は五日、新たに五百四十六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十二万...
10月6日
足利大OBチャンドラさんが通販 困窮スリランカの農家応援 収益金は全額母国へ
栃木県佐野市を拠点に活動するスリランカ人貿易商、寺久（テラク）チャンドラさん（５６）が困窮す...
秋風に古書虫干し 足利学校
栃木県足利市昌平町の史跡足利学校の書庫に眠る古書を虫干しして保存状態を点検する「曝（ばく）書...
10月5日