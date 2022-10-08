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自動車Ｆ１シリーズで角田裕毅が所属するアルファタウリは８日、ピエール・ガスリー（フランス）が今季限り...
10月8日
女子ゴルフ、上田が６６で首位 スタンレー・ホンダ第１ラウンド
女子ゴルフのスタンレー・レディースホンダは８日、静岡県東名ＣＣ（６５７０ヤード、パー７２）で前日から...
ダル、７回１失点で勝利投手に 大リーグのプレーオフ開幕
【ニューヨーク共同】米大リーグは７日、プレーオフが開幕してワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ＝３回戦制）...
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米男子ゴルフのシュライナーズチルドレンズ・オープンは７日、ネバダ州ラスベガスのＴＰＣサマリン（パー７...
米ゴルフ、渋野が１０位に浮上 メディヒール選手権第２日
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真の「鉄人」は誰なのか…日本トライアスロン選手権に挑む有力3選手の胸中は 9日、お台場で開催
トライアスロンの第28回日本選手権（日本トライアスロン連合、東京新聞・東京中日スポーツ主催）が9日...