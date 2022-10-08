フィギュア・ジュニア中井が優勝　シリーズ第６戦ポーランド大会

2022年10月8日 14時17分 （共同通信）
　フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（ＧＰ）シリーズ第６戦ポーランド大会は７日、グダニスクで行われ、女子はショートプログラム（ＳＰ）首位の中井亜美（ＭＦアカデミー）がフリーも１３６・９０点でトップとなり、合計２０５・９０点で優勝した。
　ＳＰ１２位の柴山歩（木下アカデミー）はフリーで３位と巻き返し、合計１７３・０５点で５位だった。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧