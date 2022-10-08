国内で８日、新たに２万６７１７人の新型コロナウイルス感染者が確認された。内訳は東京２６０５人、大阪１８５０人、北海道１８０８人など。死者は大阪で８人、福島、東京、神奈川、沖縄でそれぞれ６人など計７１人報告された。

厚生労働省によると全国の重症者は１５３人で前日から３人増加した。

過去に公表された感染者について長野、愛媛、熊本で取り下げがあった。



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