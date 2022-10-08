関連キーワード
コロナ事業で賃金未払い、愛媛 技能実習生、長時間残業が常態化
ベトナム人技能実習生１１人を受け入れる愛媛県西予市の縫製会社で２０１９年以降、月１００時間を超える違...
10月8日
天下分け目合戦、鮮やかに 関ケ原、びょうぶ投影
天下分け目の合戦、関ケ原の戦いの舞台となった岐阜県関ケ原町で８日、「大関ケ原祭２０２２」が始まった。...
海自艦、米空母と訓練継続 日本海で、北ミサイルをけん制
防衛省統合幕僚監部は８日、海上自衛隊の護衛艦あさひが今月１日以降、米海軍の原子力空母ロナルド・レーガ...
国内死者、予測を最大４万人超過 今年前半、国立感染研推計
今年１～６月に国内で報告された死者数は、例年の水準に基づく予測値を１万７千～４万６千人上回り、新型コ...
夫の家事育児１日２時間弱 ２０年で倍増も、妻の４分の１
６歳未満の子どもがいる世帯で、夫が家事や育児などに費やす「家事関連時間」は１日当たり１時間５４分だっ...
「地球への着陸料」せがむ 滋賀で宇宙ロマンス詐欺？
滋賀県警東近江署は８日までに、同県東近江市の女性（６５）が、国際宇宙ステーションで勤務する外国人男性...