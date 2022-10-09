＜新型コロナ＞栃木県で2人死亡、402人感染

2022年10月9日 07時46分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は八日、新たに四百二人の新型コロナウイルス感染確認と、八十歳以上の男性患者二人の死亡を発表した。県内の感染確認は計二十二万七千八百七十一人。死亡者数は計五百三人。

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