＜新型コロナ＞茨城県で547人感染、3人死亡

2022年10月9日 20時43分
茨城県庁

茨城県庁

﻿　茨城県は9日、新型コロナウイルスに感染した3人の死亡を発表した。新規の感染者は547人。累計は死者696人、感染者37万111人になった。（加藤裕治）
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