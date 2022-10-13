【午前】８時５７分、官邸。５８分、小野寺五典自民党安全保障調査会長。９時１８分、小倉将信こども政策担当相、渡辺由美子内閣官房こども家庭庁設立準備室長、吉住啓作内閣府子ども・子育て本部統括官、藤江陽子文部科学省総合教育政策局長、藤原朋子厚生労働省子ども家庭局長。４２分、医療ＤＸ推進本部。１０時１１分、電気事業関係者との懇談会。４３分、政府広報用などのビデオメッセージ収録。１１時３０分、安全・安心なまちづくり関係功労者表彰式。５８分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。日本料理店「千羽鶴」で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野博一官房長官と会食。

【午後】１時１５分、官邸。２時５９分、河北博文日本医療機能評価機構理事長。萩生田光一自民党政調会長同席。３時１７分、遠藤利明同党総務会長。３９分、松原正浩駐ルクセンブルク大使、鈴木浩駐インド兼ブータン大使、宇山秀樹駐デンマーク大使らの新任あいさつ。５０分、牧原秀樹日本・アフリカ連合（ＡＵ）友好議員連盟事務局長。４時６分、根本匠同党岸田派事務総長。５７分、東京・大手町の日経ホール。学び直し支援に関する「日経リスキリングサミット」の座談会。５時５３分、公邸。６時３３分、東京・銀座の日本料理店「新ばし金田中」。茶道裏千家の例会に出席。７時４８分、公邸。



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