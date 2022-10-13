群馬県庁

群馬県は十二日、新たに七百八十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の五日と比べ百七十人増。三人の死亡報告があった。累計感染者は延べ二十四万二千四百五十四人、死者は計四百八十人。

死者は九十歳以上男性と九十代女性、六十代男性。伊勢崎市内の高齢者福祉施設で入所者ら計十六人が感染するなど、計五件の集団感染が新たに判明した。



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