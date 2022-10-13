群馬県庁
関連キーワード
＜新型コロナ＞警戒レベル15日引き下げ 全市町村対象 86日ぶり、（２）→（１）に
群馬県は十二日、新型コロナウイルス感染症対策として独自に定めた五段階の警戒レベルについて、現在の「２...
10月13日
台風19号被災3年 土砂崩れ犠牲者悼む 富岡市が初主催 遺族や関係者ら80人参列
台風１９号の記録的な豪雨による災害から丸三年となった十二日、土砂崩れで市民三人が犠牲になった...
デザイン3案から選んで 群馬県版図柄入りナンバー 21日までアンケート
群馬県は来年度に導入を目指す「県版図柄入りナンバープレート」のデザイン候補三案を公表した。二...
10月12日
＜新型コロナ＞群馬県で2人死亡、536人感染 2日分
群馬県は十一日、新たに三百六十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前に比べ三百五...
太田の小学生220人 稲刈り体験
群馬県太田市藪塚地区の２小学校の児童の稲刈り体験が、同市藪塚町で行われた＝写真。米作り体験学...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに386人感染
群馬県は九日、新たに三百八十六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の二日と比べ百...
10月10日