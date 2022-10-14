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船橋、匝瑳の2市議会 政活費、使途の基準なし オンブズマン調査
地方議員の政務活動費を巡り、船橋と匝瑳の二市議会で、使途の具体的な基準を示したマニュアルが策...
10月14日
佐々木朗希と松川虎生 ロッテの完全試合バッテリーが千葉市にユニホーム寄贈 31日から市内各所で一般公開
今年四月に完全試合を達成したプロ野球・千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手（２０）と松川虎生...
木更津市 放置自転車を公用車に活用
千葉県木更津市は十一日から、放置自転車を活用した「公用自転車」の運用を始めた。市は昨年、ゼロ...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに1745人感染、1人死亡
千葉県内で13日、新たに1745人が新型コロナウイルスに感染し、感染者で県内在住の80代男...
10月13日
2年前に落下「習志野隕石」歌になった 地元和菓子店主が作詞・音楽バンド作曲 イベントで市民に初披露
千葉県習志野市などに二年前、落下した「習志野隕石（いんせき）」にちなんだ曲が完成した。作詞し...
患者の心に癒やしを 沖縄を代表するアーティスト・与儀さんの絵画を病棟個室に掲示 柏の名戸ケ谷病院
千葉県柏市の名戸ケ谷病院はホスピタルアートの一環として、整形外科病棟の全個室（二十床）に沖縄...