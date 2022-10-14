＜新型コロナ＞千葉県で新たに1313人感染、1人死亡

2022年10月14日 17時39分
　千葉県内では14日、新型コロナウイルスに1313人が感染し、80代の女性1人が死亡したと発表された。新規クラスターは、市川市の介護老人保健施設グレースケア市川、松戸市の児童福祉施設みつぼしルーム松戸駅東口の2件が認定された。
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