【午前】２時４４分、公邸で村田隆内閣危機管理監、岡野正敬、高橋憲一両官房副長官補、市川恵一外務省総合外交政策局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。９時２７分、官邸。１０時２分、閣議。４３分、ＮＨＫのインタビュー。

【午後】２時１３分、秋葉剛男国家安全保障局長。３４分、栗生俊一官房副長官、秋葉国家安全保障局長、市川外務省総合外交政策局長、防衛省の増田防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。５３分、秋葉国家安全保障局長、新川浩嗣財務省主計局長、防衛省の鈴木敦夫事務次官、増田防衛政策局長。３時２７分、「奈良の柿ＰＲレディ」の広瀬麻理奈さんらの表敬。高市早苗経済安全保障担当相同席。４０分、山際大志郎経済再生担当相、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理。４時７分、高木陽介公明党政調会長らから総合経済対策の策定に向けた提言書受け取り。４１分、「世界津波の日」高校生サミット用などのビデオメッセージ収録。５時４３分、新しい資本主義実現会議のスタートアップ育成分科会。６時６分、山口那津男公明党代表と与党党首会談。７時６分、報道各社のインタビュー。２５分、東京・西麻布の中国料理店「中国飯店 六本木店」。自民党の関口昌一参院議員会長、世耕弘成参院幹事長、松山政司参院政審会長、野上浩太郎参院国対委員長、松野博一官房長官と会食。９時２２分、公邸。



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