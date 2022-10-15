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千葉県議定数・1増95 選挙区・1減41 自民改正案など可決し閉会 来春の統一地方選から適用
千葉県議会九月定例会は最終日の十四日、県議の議員定数や選挙区数を変更する条例改正案を可決した...
10月15日
「次は銃剣と両方で優勝」 薬円台小3年・鹿又結衣さん 短剣道日本一 船橋市長に報告
千葉県船橋市立薬円台小学校三年の鹿又結衣（かのまたゆい）さん（９つ）が、全日本少年少女武道（...
柏で唯一栽培の「マコモタケ」刈り取りしませんか 手賀沼湖畔で最盛期 あす収穫祭
千葉県柏市戸張の手賀沼湖畔で稲作農家の浜嶋静さん（６０）が、市内で唯一栽培している「マコモタ...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに1313人感染、1人死亡
千葉県内では14日、新型コロナウイルスに1313人が感染し、80代の女性1人が死亡したと発表...
10月14日
船橋、匝瑳の2市議会 政活費、使途の基準なし オンブズマン調査
地方議員の政務活動費を巡り、船橋と匝瑳の二市議会で、使途の具体的な基準を示したマニュアルが策...
佐々木朗希と松川虎生 ロッテの完全試合バッテリーが千葉市にユニホーム寄贈 31日から市内各所で一般公開
今年四月に完全試合を達成したプロ野球・千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手（２０）と松川虎生...