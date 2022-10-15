＜新型コロナ＞千葉県で新たに1348人感染、4人死亡

2022年10月15日 16時13分
　千葉県内では１５日、新型コロナウイルスに新たに１３４８人が感染し、７０～８０代の男女４人が死亡したと発表された。新規クラスターは、流山市の江陽台病院と銚子市の高齢者施設の２件が認定された。
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