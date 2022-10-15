茨城県庁
関連キーワード
「神栖に特別支援校を」 鹿行地域は鹿島のみ 通学時間や児童急増など課題 週明けにも母親ら新設求め署名活動
鹿行地域で唯一の特別支援学校である鹿島特別支援学校（茨城県鹿嶋市）が、遠方からの長い通学時間...
10月15日
＜新型コロナ＞茨城県で新たに1112人感染、1人死亡
茨城県は14日、新型コロナウイルスに感染した1人の死亡を発表した。新規感染は1112人。累計では、...
10月14日
つくば市が電力自己託送 ごみ焼却施設で発電、公共施設に供給 年間料金を6890万円削減
茨城県つくば市は今月、市内のごみ焼却施設で発電した電気を市役所本庁舎など４１の公共施設に供給...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに1198人感染、2人死亡
茨城県は１３日、新型コロナウイルスに感染した２人の死亡を発表した。新規感染は１１９８人。累計では、死...
10月13日
台風19号襲来から3年 大子町 消える爪痕新たな生活
久慈川や那珂川の堤防が決壊し、茨城県内の広範囲に水害をもたらした二〇一九年の台風１９号襲来か...
ヨークベニマルと常磐大生が共同開発 第2弾はヤリイカのマリネ 茨城県内の店舗で販売
大手スーパーマーケットチェーン「ヨークベニマル」は、常磐大（茨城県水戸市）の学生と共同開発し...