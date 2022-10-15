＜新型コロナ＞茨城県で新たに693人感染

2022年10月15日 17時17分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県は１５日、新たに６９３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。感染者の累計は３７万４１５２人。死者の発表はなかった。（加藤裕治）
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