群馬県庁
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シンガポールでの国際展示会前に だるまの絵付けをバンコクで披露 高崎市の特産、技術力PR
【バンコク＝藤川大樹】群馬県高崎市は十四日、バンコク市内のホテルにタイ企業の関係者らを招き、...
10月16日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに624人が感染
群馬県は十四日、新たに六百二十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の七日と比べ...
10月15日
祝・鉄道開業150年 記念GO号！高崎駅で出発式 ファンら150人が見送る
鉄道開業１５０年を迎えた１４日、ＪＲ東日本高崎支社の記念列車「夜汽車鉄道１５０年号」の出発式...
女子レスリング世界選手権 育英大3選手がメダル 高崎市長に報告、パリ五輪に意欲
セルビアのベオグラードで開催されたレスリング世界選手権（九月十〜十八日）で優勝などした育英大...
日中国交正常化50年の今も各地で続く、中国からの強制連行犠牲者慰霊祭の実情…でも国民感情は互いに悪化
日中関係改善の兆しが見えないまま、先月迎えた国交正常化50周年。そんな中、戦時中に中国から強制連行...
焼きおにぎりをキャラ化「まえヤキオニ」 前橋市の飲食店有志が提供 多彩な味、「シメ」にも
前橋市の飲食店有志が、「焼きおにぎり」を提供する取り組みを始めている。参加するのは約三十店舗...
10月14日