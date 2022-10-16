＜新型コロナ＞栃木県で515人の感染確認

2022年10月16日 07時22分
栃木県庁

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　栃木県は十五日、新たに五百十五人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計二十三万九百五十人。

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