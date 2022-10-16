＜新型コロナ＞神奈川県で新たに1690人感染

2022年10月16日 17時55分
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　神奈川県内で16日、新型コロナウイルスに新たに感染したと発表された人は1690人だった。死亡者の発表はなかった。
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