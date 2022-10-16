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ニセ電話詐欺 9月被害 依然高水準 3億5900万円、高額の事件要因
神奈川県警は十四日、九月に県内で起きたニセ電話詐欺の被害件数が百七十五件で、被害額が約三億五千九百万...
10月16日
＜記者だより＞犬の涙
犬の涙を一度だけ見た。四十数年前、地元の高校に居ついた野良犬を引き取った。一年後、もらった小犬と対面...
観光再開 神奈川県の魅力 売り出せ ホテルは伝統工芸品を展示 百貨店は地元洋菓子店出店
旅行代金が割引になる「全国旅行支援」が人気を集め、外国人観光客の受け入れも本格化する中、県や民間企業...
＜Go! レッドウェーブ＞Wリーグ開幕、21日に今季初戦 得点力アップ「優勝目指す」
女子バスケットボールＷリーグが１９日、開幕する。川崎市を本拠地とする富士通レッドウェーブの今...
＜新型コロナ＞神奈川県で新たに2045人感染、1人死亡
神奈川県内で15日、新型コロナウイルスに感染した90代の1人の死亡と新たに2045人の感染が...
10月15日
子育て応援給付 可決 110億円補正予算案など79件 川崎市議会閉会
川崎市議会定例会は十四日、本会議を再開し、市独自の子育て世帯への応援給付金などで百十億九百六十万円を...