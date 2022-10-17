群馬県庁
関連キーワード
ニセ電話詐欺防止へ自動で通話録音 群馬県が対策装置300台を無料配布 応募31日まで
ニセ電話詐欺対策として、群馬県は固定電話に取り付ける対策装置３００台を無料配布する。１０月の...
10月17日
太田市「綿打芸能祭」 3年ぶり開催
群馬県太田市綿打地区の綿打芸能協議会主催の「綿打芸能祭」が、３年ぶりに開かれた。オープニング...
＜新型コロナ＞群馬県で2人死亡 550人感染
群馬県は十五日、新たに五百五十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の八日より百七...
10月16日
シンガポールでの国際展示会前に だるまの絵付けをバンコクで披露 高崎市の特産、技術力PR
【バンコク＝藤川大樹】群馬県高崎市は十四日、バンコク市内のホテルにタイ企業の関係者らを招き、...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに624人が感染
群馬県は十四日、新たに六百二十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の七日と比べ...
10月15日
祝・鉄道開業150年 記念GO号！高崎駅で出発式 ファンら150人が見送る
鉄道開業１５０年を迎えた１４日、ＪＲ東日本高崎支社の記念列車「夜汽車鉄道１５０年号」の出発式...