群馬県庁

群馬県は十六日、新たに五百三十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の九日に比べ百五十一人増。県内で八十代男性一人の死亡報告があった。累計感染者は延べ二十四万四千九百二十人、死者は計四百八十八人。



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