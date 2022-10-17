＜新型コロナ＞群馬県で1人死亡、537人感染

2022年10月17日 08時01分
群馬県庁

群馬県庁

　群馬県は十六日、新たに五百三十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の九日に比べ百五十一人増。県内で八十代男性一人の死亡報告があった。累計感染者は延べ二十四万四千九百二十人、死者は計四百八十八人。

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