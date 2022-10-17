＜新型コロナ＞栃木県で新たに447人感染

2022年10月17日 07時57分
栃木県庁

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　栃木県は十六日、新たに四百四十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計二十三万一千三百九十七人。

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