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中村俊輔が現役引退へ サッカー元日本代表 フリーキックの名手、欧州CLでも活躍
サッカーの日本代表でかつて中心選手として活躍したＪ2横浜ＦＣのＭＦ中村俊輔（44）が今季限り...
10月17日
ＩＯＣ、グアテマラに資格停止 法的争い受け
国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は１６日、国内の法的な争いを抱えるグアテマラの国内オリンピック委員会...
ダルビッシュが第１戦先発へ ナ・リーグ優勝決定シリーズ
【ロサンゼルス共同】米大リーグ、パドレスは１６日、ダルビッシュ有投手が本拠地サンディエゴで１８日午後...
冨安フル出場、勝利貢献 久保、堂安は後半途中まで
【リーズ（英国）共同】サッカーの海外各リーグは１６日、各地で行われ、イングランド・プレミアリーグでア...
ロッテの佐々木朗希が今季総括 「波を少なくし、戦い続けたい」
ロッテの佐々木朗希投手が１６日、千葉市のＺＯＺＯマリンスタジアムで行われた秋季練習後に「個人としては...
冨安、リーズ戦にフル出場 サッカーのプレミアリーグ
【リーズ（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで１６日、アーセナルの冨安健洋はアウェー...