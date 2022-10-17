車いすラグビー、日本は３位　世界選手権、デンマークを破る

2022年10月17日 08時49分 （共同通信）
　車いすラグビーの世界選手権は１６日、デンマークのバイレで行われ、３位決定戦で日本はデンマークを６１―５７で破った。（共同）

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