群馬県庁
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開運 ウサギだるま 来年の干支 太田市内工房で制作中
来年の干支「卯（う）」にちなんだウサギのだるま作りが、群馬県太田市新田木崎町のだるま工房「吉...
10月18日
ニセ電話詐欺防止へ自動で通話録音 群馬県が対策装置300台を無料配布 応募31日まで
ニセ電話詐欺対策として、群馬県は固定電話に取り付ける対策装置３００台を無料配布する。１０月の...
10月17日
＜新型コロナ＞群馬県で1人死亡、537人感染
群馬県は十六日、新たに五百三十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の九日に比べ...
太田市「綿打芸能祭」 3年ぶり開催
群馬県太田市綿打地区の綿打芸能協議会主催の「綿打芸能祭」が、３年ぶりに開かれた。オープニング...
＜新型コロナ＞群馬県で2人死亡 550人感染
群馬県は十五日、新たに五百五十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の八日より百七...
10月16日
シンガポールでの国際展示会前に だるまの絵付けをバンコクで披露 高崎市の特産、技術力PR
【バンコク＝藤川大樹】群馬県高崎市は十四日、バンコク市内のホテルにタイ企業の関係者らを招き、...