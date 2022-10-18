群馬県庁

群馬県は十七日、新たに二百六十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の十日と比べ九十五人増。県内で五十代女性一人の死亡報告があった。

累計感染者は延べ二十四万五千百八十四人、死者は計四百八十九人。

新たに集団感染一件が判明。桐生市の高齢者福祉施設で入所者ら計五人が感染した。



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