群馬県庁

群馬県は十八日、新たに八百二十二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の十一日と比べ四百五十五人増。県内で四人の死亡報告があった。累計感染者は延べ二十四万六千六人、死者は計四百九十三人。

死者は八十代女性一人、七十代男性二人、七十代女性一人。伊勢崎市の介護事業所で利用者ら計六人の集団感染が新たに判明した。



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