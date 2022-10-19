＜新型コロナ＞栃木県で新たに737人感染

2022年10月19日 07時16分
栃木県庁

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　栃木県は十八日、新たに七百三十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十三万二千三百十六人になった。（小川直人）

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