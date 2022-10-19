＜新型コロナ＞埼玉県で新たに1916人感染、６人死亡

2022年10月19日 18時18分
　埼玉県内で19日、新型コロナウイルスの新たな感染者1916人と、70〜90代の男女6人の死亡が発表された。新規感染者数が前週の同一曜日を下回るのは11日以来。
　県は、医療機関や学校など計5カ所で、既に発生しているクラスター（感染者集団）が拡大したと発表した。
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