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埼玉県草加市長選 候補者の横顔
埼玉県草加市長選に立候補している三人の横顔を紹介する。（大沢令）
※上から届け出順
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10月19日
JR東・埼玉県警・群馬県警が対応訓練 走行中の上越新幹線に「人質取る刃物男」想定
ＪＲ東日本と埼玉県警、群馬県警などは１８日、走行中の上越新幹線の車内で、刃物を持った不審者に...
＜新型コロナ＞埼玉県で2034人感染、死者なし
埼玉県内で18日、新型コロナウイルスの新たな感染者2034人が発表された。新規感染者数は7...
10月18日
災害時、大宮武蔵野高に避難所開設 運動部員ら初動支援 防災学習会も実施「動ける生徒でよりスムーズに」
埼玉県立大宮武蔵野高校（さいたま市西区）の生徒たちが、災害時に校内で避難所を立ち上げる際の初...
深谷のアウトレット、20日開業 緑豊か 地元の魅力PR ヒロミさん・伊代さんが来場呼びかけ
今月二十日に開業する大型商業施設「ふかや花園プレミアム・アウトレット」（埼玉県深谷市黒田）で...
＜新型コロナ＞埼玉県で675人が感染、2人死亡
埼玉県内で17日、新型コロナウイルスの新たな感染者675人と、80〜90代の男女2人の死亡が...
10月17日