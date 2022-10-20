＜新型コロナ＞栃木県で新たに608人感染

2022年10月20日 07時30分
栃木県庁

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　栃木県は十九日、新たに六百八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十三万二千九百二十四人になった。（小川直人）

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