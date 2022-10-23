渋野がホールインワン　米ツアー初、ＢＭＷ女子選手権

2022年10月23日 15時03分 （共同通信）
　最終ラウンド、７番でホールインワンを決め喜ぶ渋野日向子＝オークバレーＣＣ（共同）

　最終ラウンド、７番でホールインワンを決め喜ぶ渋野日向子＝オークバレーＣＣ（共同）

  • 　最終ラウンド、７番でホールインワンを決め喜ぶ渋野日向子＝オークバレーＣＣ（共同）
  • 　最終ラウンド、７番でホールインワンとなるショットを放つ渋野日向子＝オークバレーＣＣ（共同）
  • 　最終ラウンド、７番でホールインワンを決め、ボールを手にギャラリーの声援に応える渋野日向子＝オークバレーＣＣ（共同）
  • 　最終ラウンド、７番でホールインワンを決め喜ぶ渋野日向子＝オークバレーＣＣ（共同）
　【原州（韓国）共同】米女子ゴルフのＢＭＷ女子選手権は２３日、韓国・原州のオークバレーＣＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、渋野日向子が７番（パー３）で自身米ツアー初のホールインワンを達成した。
　３８位から出た渋野は１イーグル、３バーディー、ボギーなしの６７で回り、通算７アンダーの２８１で競技を終えた。

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