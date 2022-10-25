埼玉県草加市長選は二十三日投開票され、無所属新人の元衆院議員山川百合子さん（５３）が、再選を目指した無所属現職の浅井昌志さん（６２）＝自民、公明推薦＝と、無所属新人のＮＰＯ法人理事長福田誠一さん（５８）を破り、初当選した。当日有権者数は二十万六千二百十三人。市長選の投票率は４０・７１％（前回３７・８８％）。

市内の事務所で支援者と当選の喜びを分かち合った山川さんは「子どもを中心とした子育て支援、教育、一人一人に寄り添う福祉政策を充実する」と抱負を述べた。二十四日には市役所で当選証書を受け取り、取材に「わくわくする気持ちと同時に、市民のトップとしての重責をひしひしと感じている」と心境を話した。同市で女性市長の就任は初めて。県内で現職の女性首長は四人目。

浅井さんは自公の地元議員らや大野元裕知事の支援を受けたが惜敗。福田さんも支持が広がらなかった。選挙結果について浅井さんは「やるべきことはしっかりやったつもりだが市民の結論なので受け止める。コロナ禍の閉塞（へいそく）感で新しい変化を求めたのでは」と分析。陣営幹部は「無党派層をつかみきれなかった。自民党支持層の一部も旧統一教会や国葬問題で嫌気して流れてしまった可能性がある」との見方を示した。

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二十三日投開票が行われた市議選（定数二八）も新議員二十八人が決まった。内訳は前職十七人、元職一、新人十人。党派別では自民二、立民三人、公明六、共産一、維新一人、諸派一、無所属十四。

◆草加市長選 確定得票

当 ３９，８１３ 山川百合子 無新＜１＞

３５，５１１ 浅井昌志 無現

７，０６１ 福田誠一 無新

◇草加市議選確定得票（定数２８−候補４１）

当 ４，２２１ 木村忠義 自新

当 ３，９７２ 中島綾菜 立新

当 ３，７７６ 吉沢哲夫 無現

当 ３，５３４ 平山杏香 無新

当 ３，１５７ 関一幸 無現

当 ３，１５５ 佐藤憲和 無現

当 ２，８９５ 平野厚子 共元

当 ２，８７９ 菊地慶太 立現

当 ２，８２９ 佐藤利器 無現

当 ２，６５２ 川崎久範 維新

当 ２，５６９ 白石孝雄 自現

当 ２，５３８ 矢部正平 立現

当 ２，３７６ 藤原みどり 公新

当 ２，１１７ 鈴木由和 無現

当 ２，０６９ 芝野勝利 無現

当 ２，０６１ 森覚 公新

当 ２，００９ 石川祐一 公現

当 ２，００４ 田中宣光 無現

当 １，９５５ 広田丈夫 公現

当 １，９３９ 堀込彰二 公新

当 １，９３４ 松井優美子 無現

当 １，８６６ 金井俊治 公現

当 １，７４６ 河合悠祐 諸新

当 １，６７９ 小川利八 無現

当 １，６７６ 並木正成 無新

当 １，６４９ 吉岡健 無現

当 １，６１６ 田川浩司 無新

当 １，５４７ 斉藤雄二 無現

１，５２４ 大里陽子 共現

１，４７４ 切敷光雄 無現

１，４５１ 佐藤敬治 共新

１，３２２ 山口あゆみ 無新

１，３０７ 三浦八千代 共新

１，２００ 木内慎一 無新

１，１４６ 中野修 無現

１，０４０ 根岸絵美 無新

９４３ 石田恵子 無現

６１０ 須藤哲也 無元

５０１ 山本貴平 Ｎ新

４３３ 木船英雄 無新

３８１ 小山太郎 無新



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