千葉県内で25日、新たに1925人が新型コロナウイルイスに感染し、感染者で70〜80代の男性3人が死亡したと発表された。新規感染者数は1週間前（18日）の1682人から約240人増加。3日連続で前週の同じ曜日を上回った。

新規クラスターは市川市の高齢者施設「グッドタイムホーム・南行徳」、船橋市の千葉病院、千葉市緑区の市立中学校、柏市の高齢者施設で確認された。

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