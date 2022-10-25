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台風21号の記録的豪雨から3年 ２人犠牲、千葉市緑区誉田町 苦悩や不安 今なお続く
千葉県内で１２人が犠牲になった２０１９年１０月の台風２１号から２５日で３年となる。当時の重大...
10月25日
君津市長選 石井さんが再選 「市民と対話重ねたい」
任期満了に伴う千葉県君津市長選は二十三日、投開票が行われ、無所属現職の石井宏子さん（５７）が...
オスプレイ問題 騒音対策要望相次ぐ 木更津駐屯地協議会
陸上自衛隊木更津駐屯地（千葉県木更津市）に暫定配備されている垂直離着陸輸送機Ｖ２２オスプレイ...
＜新型コロナ＞千葉県内で新たに527人感染、2人死亡
千葉県内では24日、新型コロナウイルスに527人が感染し、80〜90代以上の2人が死亡した...
10月24日
<記者だより>読書の秋
小説を読むのが好きで、気になったのは買って手元に置いておきたいタイプだ。電車に乗るときは、かばんに一...
23年春開業の京葉線新駅「幕張豊砂」 上りは高架･下りは地上ホーム、不思議構造の理由は？ 幻の貨物線の名残？
東京湾に面する幕張新都心エリアに二〇二三年春開業予定のＪＲ京葉線の十九駅目の新駅「幕張豊砂（...