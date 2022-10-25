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湘南のバンクシー 地元在住・Ryu Ambeさん 茅ケ崎の街角がキャンバス
ＪＲ茅ケ崎駅（神奈川県茅ケ崎市）の駅ビルや、地元出身の歌手加山雄三さんにちなんだ「雄三通り」...
10月25日
茅ケ崎市長選 立候補者の横顔
二十三日に告示された神奈川県茅ケ崎市長選は、いずれも無所属の現職と新人二人が、三十日の投開票に向け舌...
当事者目線の障害福祉推進条例 難解条文を分かりやすく 支援団体が「何回も推敲」「分かりやすい版」を知事に手渡す
神奈川県は二十四日、障害当事者の立場に立って福祉政策を立案・実行するなどの理念と県の責任を盛...
川崎市の特別支援学級 就学奨励費 25人分を少なく支給
川崎市教育委員会は二十四日、市立小中学校の特別支援学級などに通う児童生徒の保護者に支払う特別支援教育...
＜新型コロナ＞神奈川県で新たに1123人感染、5人死亡
神奈川県内で24日、新型コロナウイルスに感染した60〜80代の男女5人の死亡と、新たに11...
10月24日
現新 三つどもえ 茅ケ崎市長選が告示
任期満了に伴う神奈川県茅ケ崎市長選が二十三日告示され、いずれも無所属で、新人で元市議の藤村優...