＜新型コロナ＞神奈川県で2408人感染、2人死亡

2022年10月25日 17時50分
　神奈川県内で25日、新型コロナウイルスに感染した80、90代の女性2人の死亡と、新たに2408人の感染が発表された。死亡者を発表したのは、県（海老名市）と横浜市。
【関連記事】コロナと同時流行のインフルエンザ　診療どうすれば…　政府はオンライン推奨、専門家、医師会は「対面が原則」

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

神奈川の新着

記事一覧