北京ユニバーサルまた休園　新型コロナ対策で

2022年10月26日 13時25分 （共同通信）
　「ユニバーサル・スタジオ・北京（ＵＳＢ）」＝北京郊外（共同）

　「ユニバーサル・スタジオ・北京（ＵＳＢ）」＝北京郊外（共同）

　【北京共同】中国・北京の米系テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・北京（ＵＳＢ）」は２６日、新型コロナウイルス対策のため一時休園すると発表した。再開時期は未定。５～６月にも休園していた。
　当局の指示としている。ＵＳＢは２０２１年９月の開業以来、新型コロナ対策の影響でたびたび休園に追い込まれており、中国メディアによると、従業員の削減や減給などで運営を維持しているという。

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