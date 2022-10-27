【午前】９時１１分、官邸。１４分、新しい資本主義実現会議。１０時９分、飯田祐二内閣官房ＧＸ実行推進室長、経済産業省の多田明弘事務次官、畠山陽二郎産業技術環境局長。４０分、石川正一郎内閣官房拉致問題対策本部事務局長。１１時３９分、超高齢社会の課題を解決する国際会議用などのビデオメッセージ収録。

【午後】２時５分、秋葉剛男国家安全保障局長。１１分、キッシンジャー元米国務長官。秋葉国家安全保障局長同席。３９分、鈴木俊一財務相、財務省の茶谷栄治事務次官、新川浩嗣主計局長。３時１８分、柳川忠広日本歯科医師会副会長。４１分、東京・大手町の読売新聞東京本社。渡辺恒雄読売新聞グループ本社代表取締役主筆と懇談。４時２３分、東京・内幸町の帝国ホテル。宴会場「錦の間」で全国港湾知事協議会の湯崎英彦会長から要望書受け取り。５９分、宴会場「富士の間」で日本港湾協会創立１００周年記念式典に出席し、あいさつ。５時１０分、官邸。３２分、ＧＸ実行会議。６時５５分、リトアニアのシモニテ首相を出迎え。５６分、儀仗（ぎじょう）隊による栄誉礼、儀仗。７時７分、シモニテ首相と首脳会談。５０分、共同記者発表。８時１分、公邸。岸田文雄首相主催の夕食会。９時９分、シモニテ首相を見送り。１２分、鈴木財務相、新川財務省主計局長。２５分、全員出る。



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